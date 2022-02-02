В Запорожье из-под асфальта ударил десятиметровый фонтан, люди остались без воды. Фото и видео

В Запорожье посреди дороги забил фонтан, его высота достигала почти десяти метров. Вода обливала людей, проезжающие машины, а также магазины.

Инцидент произошел во вторник, 1 февраля, в районе парка "Дубовая роща". Соответствующие кадры с места события опубликовали в Telegram-канале "Риа Мелитополь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Фонтан возник между полосами движения на Набережной магистрали напротив супермаркета "АТБ". На видео показано, что вода достала и до самого магазина, а на дорогах образовались огромные лужи.

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Как рассказали представитель коммунальных служб, произошел прорыв магистрального водопровода. Они пообещали, устранить последствия аварии в ближайшее время.

В то же время, как сообщали СМИ, накануне десять многоэтажек в Запорожье остались без воды. Это произошло вечером 31 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне произошла масштабная авария на коллекторе в приватном секторе. Больше всего из-за нее пострадали пять домов, которые буквально залило нечистотами.