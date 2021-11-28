Бил фонтан из нечистот: в Херсоне произошла масштабная авария на коллекторе. Фото и видео

В Херсоне 27 ноября произошла масштабная авария на коллекторе в приватном секторе. Больше всего из-за нее пострадали пять домов, которые буквально залило нечистотами.

Коммунальщики боролись с последствиями ЧП и на следующий день. Об этом сообщает издание "Сегодня" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что авария возникла поздно вечером в субботу. На одной из улиц из-за прорыва трубы из-под земли забил фонтан до 30 метров в высоту.

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В результате этого канализационными водами сверху вниз залило нечистотами пять домов. Это испортило почти все вещи жителей.

Один из них был отселен. Также мэрия заявила, что в городе подготовят три комнаты для двенадцати человек, чье имущество испортилось больше всего.

Аварийная бригада на месте ЧП работала всю ночь и днем в воскресенье. Коммунальщики откачивали фекалии из подвалов. В херсонском водоканале искали возможность добраться до аварийного участка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября в Кривом Роге погибли трое коммунальщиков. Их тела обнаружили в канализационном колодце.