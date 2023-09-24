В Запорожье Фонд Рината Ахметова выдает гуманитарную помощь: кто может получить

В Запорожье выдается гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова для некоторых категорий переселенцев

В гуманитарный хаб "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье Фонд Рината Ахметова отправил продуктовые наборы. Получить их могут вынужденные переселенцы, проживающие в Запорожье, еще не получавшие помощь от Фонда в 2023 году и относящиеся к одной из категорий:

– многодетные семьи;

– одинокие мамы;

– пенсионеры;

– люди с инвалидностью.

Для уточнения информации обращайтесь, пожалуйста, на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.

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В составе каждого продуктового набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".