В Закарпатской области 'Большая стройка' восстанавливает один из самых протяженных путепроводов страны

В пгт Батьево Береговского района Закарпатской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в круглосуточном режиме проходят восстановительные работы на путепроводе длиной 312 метров, являющемся одним из самых протяженных в Украине.

Он расположен на дороге международного значения М-25 КПП "Соломоново" – Великая Добронь – Яноши с подъездом к КПП "Косино" недалеко от границы. Об этом сообщает заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий в Facebook.

"Путепровод в Батьево – это мощное мостовое сооружение, которое пропускает магистраль над другой магистралью, в частности, над железнодорожными путями. Его построили 37 лет назад, а комплексно ремонтируют – впервые", – пишет Билецкий.

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В настоящее время уже уложено дорожное полотно на правой полосе путепровода, по которой открыто движение транспорта. На днях работы стартовали также на левой полосе. Здесь проводятся армирование основы и заливка бетоном монолитной плиты.

В ходе подготовительных работ мостостроители сняли и заменили старое асфальтовое покрытие и монолитную плиту, провели армирование пролетов и сделали водоотвод, благодаря которому вода по вмонтированным в покрытие трубам будет уходить в комплекс водостоков и в специальные резервуары.

"Батьево – мощный транспортный хаб в Закарпатье. Здесь разветвленная сеть железнодорожных узлов и автодорог, ведущих, в том числе, к государственной границе. Качественно восстановленное дорожное полотно при въезде в Украину - это то первое впечатление, которое складывает турист о стране в целом. Делаем все для того, чтобы оно было приятным и позитивным", – добавил замглавы ОГА.

По его данным, в 2021 году планируется также восстановить более 39 км дороги М-25.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что в настоящее время на разных стадиях реализации в Украине находится около 1000 инфраструктурных проектов, без учета строительства и ремонта дорог.