На Закарпатье из-за сильных дождей возникли подтопления и оползни. Фото последствий

На Закарпатье произошел оползень в урочище Гукшир, принадлежащем к Богданской территориальной громаде. Этот оползень привел к перекрытию одной из местных дорог.

Об этом инциденте сообщили на Facebook-странице Богданской территориальной громады. Из опубликованных изображений видно, как почва сошла на дорогу, препятствуя движению по улице Довбуша.

Местные жители призывают ограничить движение в данном направлении, чтобы способствовать быстрому устранению последствий оползня.

Кроме того, как сообщили в МВД Украины, сильные дожди привели к подтоплению в Тячевском и Раховском районах. Спасатели дважды откачивали воду с местной электроподстанции, поскольку была угроза отключения электроснабжения в целом районе. Кроме того, они также откачивали воду из подвальных помещений одного из местных магазинов и четырех жилых домов.

В Тячевском районе было зафиксировано подтопление одного двора и подвала. В результате повышения уровня воды в реке Глубокий Поток также произошло подмывание дорог.

В настоящее время проводятся работы по очистке проезжей части и удалению завалов.

Ранее сообщалось, что в украинских Карпатах бушует зимняя непогода. Гору Поп Иван Черногорский замело снегом, высота сугробов достигла двух метров. Спасатели настойчиво призывали всех беречь себя и не отправляться в такую погоду в горы.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине, в частности о сильном северо-западном ветре, с порывами до 25 метров в секунду.

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