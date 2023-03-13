В ВР зарегистрировали законопроект о запрете эвакуации автомобилей во время войны

Народный депутат Украины (партия "Слуга народа"), заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко зарегистрировал в парламентезаконопроект №9092 о запрете временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке во время войны. Документ предлагает внести изменения в Кодекс об админнарушениях и не применять временное задержание транспортных средств в местностях, в которых введен режим военного или чрезвычайного положения.

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"Чтобы сохранить собственные жизни и здоровье во время воздушной тревоги, водители вынуждены быстро покидать транспортные средства для поиска укрытия, при этом часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах соответствующего населенного пункта", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщил автор законопроекта, этот документ не освобождает от штрафов нарушителей ПДД за неправильную парковку, а только ограничивает права инспекторов по парковке на эвакуацию автомобилей во время военного или чрезвычайного положения.

В то же время право патрульной полиции на эвакуацию авто нарушителя во время военного или чрезвычайного положения остается неизменным.