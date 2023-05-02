В Воздушных силах рассказали, каких ракет не хватает России, и назвали приоритетные цели врага

России пока не хватает ракет типа Х-101, Х-555 и "Калибр". Однако российские оккупанты продолжат бить по западному вооружению и объектам топливно-энергетического сектора.

Видео дня

Такое заявление сделал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона (чтобы посмотреть видео, выкройте страницу до конца).

"Не имея достаточного количества крылатых дальнобойных ракет, они будут использовать то, что могут себе позволить. Это как касается ракет воздушного базирования Х-555, так и "Калибров", которые могут лететь далеко и точно. Будут применять их по наиболее приоритетным для них целях", – отметил Игнат

Таким приоритетом, как уточнил пресс-секретарь командования Воздушных сил, для оккупантов является западное вооружение, которое Украине передали партнеры, и объекты топливно-энергетического сектора Украины, от которых зависит обеспечение ВСУ.

Стоит отметить, что Минобороны России изменило свою риторику по ракетным ударам по Украине на фоне критики граждан РФ, пытаясь изобразить предупредительный подход к их опасениям по контрнаступлению ВСУ. А то, что агрессор каждый раз применяет меньше ракет, свидетельствует, что у него проблемы с их производством.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Россия продолжает производство ракет и снарядов для нанесения ударов по Украине. Теперь армия противника пытается разрушать логистические маршруты и логистические центры, что создаст препятствие для поставки вооружения ВСУ накануне масштабного контрнаступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане государства-террориста России, всегда радующиеся ударам по Украине, возмутились из-за того, что их ракеты не достигают целей. Они выразили недовольство, что во время воздушной атаки утром 1 мая ни в одном украинском городе не было отключений электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!