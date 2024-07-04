В Ворохте жители напали на представителя ТЦК из-за туристов: военные официально ответили. Видео

В четверг, 4 июля, в Ворохте Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу и заблокировали работу ТЦК. Местные жители убеждены, что именно из-за военкомов в их село не едут туристы, как следствие поселок теряет доходы и начинает вымирать.

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Об этом сообщил Ивано-Франковский ТЦК в Facebook. Во время агрессивного поведения толпы пострадал военнослужащий, ранее комиссованный со службы после ранения на фронте.

Отмечается, что на въезде в Ворохту Ивано-Франковской области пограничники вместе с военнослужащими одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки временно развернули блокпост, на котором проверяли у людей документы. Вскоре собрались местные жители с требованием убрать блокпост и напали на военнослужащих ТЦК и СП.

Впрочем, протесты местных в Ворохте закончились ничем: жителей предупредили, что документы у туристов будут проверять и дальше. Вместе с тем, блокпост на том месте был убран.

В ОК "Запад" жестко отреагировали на перекрытие дороги в Ворохте и заявили, что там непонятно, против чего протестуют местные жители.

"Против чего протестуют местные? Против своих же односельчан, которые воюют сейчас и защищают нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, которые рискуют жизнью и воюют за наше государство? Возможно, местные протестуют вообще против Украины?" – говорится в сообщениях командования.

В ОК "Запад" напомнили, что в Украине идет война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта.

"Вот те, что в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает. Когда-то в Ворохте местные жители уходили в подполье, чтобы воевать с советами. Сейчас местные жители выступают против своего государства и защищают уклонистов", - подчеркнули военные.

Напомним, в Закарпатье мужчина порезал себе руку во время уточнения военно-учетных данных в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Сотрудники военкомата помогли уклонителю, наложили турникет и вызвали скорую.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области мужчина в течение девяти месяцев после получения боевой повестки в сентябре 2023 года скрывался от мобилизации. Его приговорили к одному году заключения.

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