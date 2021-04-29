Москва несколько недель шантажировала Киев и весь мир показательной демонстрацией своей военной силы, направленной на наше государство по всему периметру российско-украинской границы.

Весеннее обострение психоза Кремля понятно: украинские власти решительно закрыли три пророссийских телеканала, РНБОУ наложило санкции на ряд представителей пятой колоны в Украине, Киев отказался от московской трактовки Минских соглашений, в ОРДЛО стали сомневаться в готовности Кремля защищать псевдореспублики, водообеспечение Крыма достигло критической точки, а Украина демонстрирует полное нежелание наполнять Северо-крымский канал.

Кроме того, рейтинги В.Путина и правящей в РФ партии стали опасно снижаться, а новая американская администрация игнорировала желание Москвы обговорить международную повестку дня, при этом Д.Байден назвал Путина убийцей. В такой ситуации Москва решила не только надавить на Киев, но и открыто стала запугивать и шантажировать под видом проведения военных учений вдоль границ с Украиной, выражая таким образом свое недовольство политикой Банковой. Но, оказывается, Кремль не во всем достиг желанной цели. Украинское общество консолидировалось вокруг центра, все внутренние противоречия как бы отошли на второй план, общественное мнение вообще не имело признаков паники, наоборот демонстрировалась готовность дать отпор агрессору, Киев стал проводить активные консультации со своими международными партнерами, которые в отличие от 2014 года более решительно заявили Кремлю о возможных негативных последствиях для РФ при такой политике к Украине. Д.Байден таки перезвонил В.Путину и предложил встретиться, но всем было понятно, что Кремль навязчиво напрашивался на встречу в чудаковатый способ. Это в Вашингтоне холодно оценили.

Что хорошо, Москва показала Киеву как будет действовать, если будет готовить вторжение. Нам сейчас нужно выполнить непростое домашнее задание, чтобы лучше себя обезопасить в будущем от возможной широкомасштабной российской агрессии, уделять особое внимания оборонному заказу – чем больше новейших вооружений появиться в ВСУ, тем больше шансов выстоять в прямом столкновении с армией РФ, а то и избежать широкой войны. Необходимо упорядочить силы боевого резерва, что будут задействованы в случае широкого российского наступления. Здесь особенно важна система территориальной обороны, что будет опираться на тех, кто уже имеет опыт боевых действий, и желающих среди широких слоев населения пройти предварительную военную подготовку, чтобы быть в первой линии боевого резерва ВСУ, который будет задействован в случае вражеского наступления.

Всем понятно, что ветераны в своем большинстве придут на помощь государству в случае нападения РФ. Это десятки, даже сотни тысяч подготовленных к войне людей. Они еще как вызывают тревогу у российского генштаба, который просчитывает вызовы и угрозы реализации своего широкомасштабного наступления на Украину. Наверное, понимая это, Москва если и решиться на военную интервенцию, то будет ее осуществлять на узком участке фронта, объективно не имея возможности наступать на широкой линии. Первыми после ВСУ удар примут на себя подразделения территориальной обороны, костяк которых составляют ветераны. Это будет на востоке, а скорее на юге страны, поэтому ветераны с разных регионов должны иметь возможность вместе с армейскими резервами оперативно подтягиваться на опасные направления прорыва. А сейчас государство должно внимательнее посмотреть на потребности ветеранского сообщества.

Показать готовность финансово наполнить различные программы поддержки: от обеспечения жильем тех, кто нуждается и имеет основания для его получения, до расширения программы медицинской и психологической реабилитации участников боевых действий - потому что защитник Украины должен быть здоровым физически и ментально, тогда он может эффективно защищать страну. В обществе ветераны должны пользоваться большим уважением и на это должна быть направлена внутренняя информационная политика и разъяснительная работа. Отдельно ветеранов необходимо чаще привлекать к военно-патриотическому воспитанию молодежи, которая станет следующим поколением защитников Украины. Опыт ветеранов бесценный и практический для использования, потому что враг у Украины еще долго будет один и тот же, а методы борьбы с ним ветеранам уже известны.

Если сейчас институты государства и украинское общество больше поддержат ветеранов, это Украине окупится сторицей. Мы вкладываем средства и усилия не просто в участников боевых действий, а в обороноспособность нашего государства, что станет гарантией успешного отпора широкомасштабной российской агрессии, когда бы она не началась.

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