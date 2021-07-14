В Винницкой области произошло ДТП с бригадой скорой помощи. Фото

Недалеко от поселка Михайловка в Винницкой области произошла авария с автомобилем скорой помощи. Машина съехала в кювет и перевернулась.

ДТП случилось во вторник, 13 июля, около 15:00. В результате водителя и двоих пассажиров госпитализировали в больницу, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области.

За рулем "скорой" был 55-летний мужчина. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Отмечается, что пострадавшим в ДТП медицинским работникам 40 и 45 лет. Водителя проверили с помощью прибора "Драгер", он был трезв. Обстоятельства и точную причину аварии начали выяснять следователи.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Виновнику ДТП грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, возле села Анновка в Винницкой области в произошло ДТП. Погибли два пешехода и еще один получил травмы. За рулем одного из авто находилась женщина на седьмом месяце беременности.