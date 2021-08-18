В Винницкой области нашли грибы-"гиганты" – один весил три килограмма. Фото

В лесу на Хмельниччине местный житель Николай Гуцол нашел грибы-"гиганты". Один из огромных дождевиков весил три килограмма.

Мужчина обнаружил их сразу после дождя. По его словам, чаще всего эти грибы никто не берет, хотя они родственники популярных шампиньонов, вкусные и напоминают на вкус мясо курицы, сообщает местное издание "Життєві обрії".

Гуцол поделился советом, что после сбора дождевики важно долго не хранить, чтобы они не позеленели. Их нужно приготовить, пока середина белого цвета.

Грибник рассказал, что всего собрал в лесу 15 килограмм дождевиков. Он вместе с женой почистили их, отварили и заморозили для длительного хранения. Обычно после этого в семье их жарят, делают грибную подливку, отбивные, добавляют при приготовлении супа и борща.

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Мужчина добавил, что в лесу могут встретить ядовитые дождевики. Он пояснил, что настоящие грибы растут с тонкой и хрупкой кожурой, ядовитые – с крепкой и уплотненной. На съедобных также есть мелкие шипы, они приятно пахнут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как отличить ядовитые грибы от совершенно безопасных. Повозможности употребления грибы подразделяются на три группы.