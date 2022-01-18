В Виннице разгорелся скандал из-за дрифт-шоу на площади: водителя наказали, а авто уже продается. Видео

В Виннице мужчина за рулем BMW устроил дрифт на людной площади и тротуаре в центре города. После того, как соответствующее видео попало в сеть, им заинтересовалась полиция.

Как сообщает "20 минут Винница", правоохранители выяснили, что мужчину лишили водительских прав еще в октябре 2021 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения. А машина была неоднократно замечена на нарушениях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

При этом площадь, где винничанин устроил шоу, является пешеходной зоной: там расположены заведение быстрого питания, остановка и школа. Когда кадры вызвали возмущение сети, мужчина с улыбкой извинился и объяснил, что хотел развлечь граждан.

Как объяснил пресс-секретарь патрульной полиции Виктор Постоловский, нарушение состояло в том, что водитель совершил движение по тротуару и не включил указатель поворота перед выполнением маневра, однако эти два пункта поглощает тот факт, что он лишен права на вождение.

Позже молодой человек снова был замечен на улицам города за рулем, при этом показательно рычал двигателем.

Журналистам 22-летний парень заявил, что у него незаконно забрали права, так как за рулем он никогда не пьет, и уже судился с правоохранителями по этому поводу.

За двойную езду без прав водителю выписали штраф в 40 тыс. грн, что он также намерен обжаловать в судебном порядке. Однако изъять автомобиль может только суд, а за дрифт наказание вообще не предусмотрено.

Сейчас эта самая машина выставлена на продажу. Ее владелец 2000 года рождения просит за нее 19 100$.

В то же время коммунальщики намерены установить на площади специальные столбики, чтобы предотвратить повторение таких ситуаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2021 года два автомобиля устроили гонки на пешеходной части Софийской площади, что нанесло ущерб городу в сумме около 50 тыс. гривен. Как выяснилось, у организаторов не было необходимого разрешения. Позднее в компании Red Bull принесли свои извинения и признали ошибку.