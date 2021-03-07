В Виннице поезд врезался в легковушку и протащил ее 200 метров. Фото с места ЧП

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
6,2 т.
Водитель ВАЗ доставлен в реанимацию

В Виннице поезд врезался в ВАЗ и протащил его около 200 метров. Водитель легковушки серьезно пострадал.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Винницкой области, столкновение произошло 7 марта в 6:58 на нерегулируемом переезде по улице Железнодорожная (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Авария произошла на переезде на улице Железнодорожная.

Спасатели достали водителя ВАЗ и передали его медикам.

Водителя легковушки доставили в реанимацию.

Как уточняет местный сайт vinnitsa.info, пострадавший находится в реанимации.

Поезд протащил автомобиль около 200 метров.

По словам очевидцев, поезд протащил легковушку около 200 метров.

Отмечается, что движение на железной дороге вскоре было восстановлено.

Авария произошла на нерегулируемом переезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 февраля произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде – товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ. Пассажир легковушки погиб на месте.

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