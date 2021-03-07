В Виннице поезд врезался в легковушку и протащил ее 200 метров. Фото с места ЧП

В Виннице поезд врезался в ВАЗ и протащил его около 200 метров. Водитель легковушки серьезно пострадал.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Винницкой области, столкновение произошло 7 марта в 6:58 на нерегулируемом переезде по улице Железнодорожная (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Спасатели достали водителя ВАЗ и передали его медикам.

Как уточняет местный сайт vinnitsa.info, пострадавший находится в реанимации.

По словам очевидцев, поезд протащил легковушку около 200 метров.

Отмечается, что движение на железной дороге вскоре было восстановлено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 февраля произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде – товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ. Пассажир легковушки погиб на месте.