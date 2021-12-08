В Виннице по программе 'Большая стройка' открыли современный спорткомплекс с бассейном

Спортивный комплекс "Аква-Вин" с 25-метровым бассейном, вышками для прыжков и залами для занятий разными видами спорта открыли в Виннице после реконструкции. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"50 лет назад его построили по заказу советской армии. С того времени здание капитально не ремонтировали. Три года назад спортивный комплекс городские власти начали реконструировать. А в этом году проект включили в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка" - государство подключилось к ремонту", — рассказал глава областной администрации.

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Как говорят в ОГА, общая сметная стоимость проекта составила 82 млн гривен, из которых из местного бюджета вложили 61,1 млн, остальное добавило государство.

На первом этаже спортивного комплекса разместили рецепцию и зону ожидания, а также атлетический зал и зал для борьбы. На втором этаже – зал для гандбола, футбола, волейбола и баскетбола, а также бассейн размером 25 на 14 метров.

Благодаря реконструкции спорткомплекс стал полностью инклюзивным.

"Для маломобильных групп населения смонтирован пандус на входе в спорткомплекс, на первом этаже расположен вертикальный подъемник, в зале бассейна расположен мобильный механический подъемник, лифт, также на первом этаже расположен санузел, а на втором этаже – раздевалка", — информирует ОГА.

Современные условия для занятий спортом получили не только винничане, но и 329 воспитанников детско-юношеской спортивной школы, для которых "Аква-Вин" является спортивной базой.

Как сообщалось, создание доступной инфраструктуры для занятий спортом является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В частности, в течение 2021 года открыто 500 "активных парков", где можно заниматься спортом бесплатно по советам виртуального инструктора.