В Виннице парень прикрепил на себя камеру и микрофон, чтобы сдать теоретический экзамен по ПДД, но попался. Фото

В Виннице парень сдавал теоретический экзамен по ПДД с камерой и микрофоном. Однако он попался на глаза экзаменаторам.

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Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на своей странице в Facebook. Там историю уже назвали детективной (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Бывает и такое. Эта детективная история произошла в сервисном центре МВД Винницы. Кандидат в водители пришел сдавать теоретический экзамен. Во время процесса администратор заметил подозрительную двигательную активность, когда парень отвечал на вопросы за компьютером. Подойдя ближе – все стало понятно", – говорится. в сообщении.

Отмечается, что молодой человек пытался использовать хитроумные устройства для составления теории.

Так, он прикрепил к телу микрокамеру, микрофон и павербанк, а в ухо воткнул микронаушник.

"Афера не удалась. И теперь парень готовит объяснения для правоохранителей, а не готовится к практическому экзамену", – добавили в Центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно действующему в Украине порядку получения водительского удостоверения, ученик, прошедший теоретический курс, имеет только три попытки сдать практический экзамен. После трех провалов возникает необходимость снова изучать теорию. В скором времени этот порядок изменится в более удобную для граждан сторону.

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