В Виннице из-под завалов на территории аэропорта спасатели достали погибших

Альбина Панченко
Общество
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В Виннице из-под завалов на территории аэропорта спасатели достали погибших
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По состоянию на утро 7 марта из-под завалов аэропорта "Винница" возле Гавришевки достали 15 человек. Из них 5 гражданских и 4 военных оказались погибшими. Спасатели продолжают поисковые работы. В настоящее время на территории аэропорта работает 143 человека и привлечены 23 единицы техники.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ГСЧС Украины.

После авиаудара по Винницкой области, который оккупанты нанесли 6 марта, работники ГСЧС проводят спасательные работы. Отмечается, что серьезные повреждения получило административное здание на территории аэропорта вблизи Гавришевки.

Спасатели продолжают работу.
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