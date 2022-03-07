В Виннице из-под завалов на территории аэропорта спасатели достали погибших

По состоянию на утро 7 марта из-под завалов аэропорта "Винница" возле Гавришевки достали 15 человек. Из них 5 гражданских и 4 военных оказались погибшими. Спасатели продолжают поисковые работы. В настоящее время на территории аэропорта работает 143 человека и привлечены 23 единицы техники.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ГСЧС Украины.

После авиаудара по Винницкой области, который оккупанты нанесли 6 марта, работники ГСЧС проводят спасательные работы. Отмечается, что серьезные повреждения получило административное здание на территории аэропорта вблизи Гавришевки.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выложил срочное видеообращение в связи с обстрелами региона. Ему доложили, что РФ выпустила как минимум 8 ракет по области.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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