В Верховной Раде должны немедленно пересмотреть условия лечения раненых воинов, – Тимошенко

Жизнь и здоровье защитников, приближающих победу Украины, должны быть одним из приоритетов государства. Именно поэтому "Батькивщина" призывает парламент пересмотреть условия лечения раненых воинов – почти втрое увеличить расходы на их пребывание в медучреждениях, а также весь период выздоровления платить им "боевые", которые они получали на момент ранения.

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Об этом заявила Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.

Она отметила, что посетив регионы, где продолжаются активные боевые действия, посетив ряд госпиталей на Харьковщине, Донбассе, Днепропетровщине, пообщавшись с ранеными бойцами и медиками, стало понятно, что больше медлить нельзя. Команда "Батькивщины" уже разработала соответствующие инициативы и передала их парламенту.

"Первое, о чем я хочу попросить сейчас зал, – у нас действует рабочая группа, которая нарабатывает определенные оплаты, расходы для наших героев, героинь, которые сегодня защищают Украину. Я прошу всех вас включиться в это и сделать так – если человек ранен на фронте и попала на лечение, чтобы к моменту завершения лечения, к моменту полного выздоровления наши герои или героини могли получать все имевшиеся денежные платежи и плюс "боевые" деньги, которые они получали на передовой", – призвала Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила также необходимость пересмотреть условия лечения раненых воинов и увеличить расходы на их пребывание в медучреждениях.

"Нужно в 2,6 раза увеличить расходы в НСЗУ на лечение наших раненых, на их реабилитацию. Я прошу вас, обратите это внимание. Они заслужили в Украине именно такие решения. Наша команда будет фундаментально и последовательно это отстаивать", – подчеркнула Юлия Тимошенко.