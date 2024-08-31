В Венгрии открыли первую государственную двуязычную школу для детей из Украины. Фото

В Венгрии открыли первую государственную украино-венгерскую двуязычную школу. Это стало возможным в результате договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. Отмечается, что договоренность была достигнута во время визита венгерского лидера в Киев в июле этого года. А уже 31 августа в Будапеште открыла свои двери первая государственная двуязычная средняя школа и гимназия для детей.

Во время встречи и переговоров в Киеве президент Украины отмечал важность создания образовательных учреждений для украинских детей за рубежом и получил заверения от венгерской стороны о поддержке этого проекта.

"Продолжительную подготовительную работу по открытию школы провело украинское общество "Дом украинских традиций" (Венгрия), которое взяло на себя управление учебным заведением", – говорится в сообщении МИД.

Образовательный процесс будет осуществляться на родном украинском языке с 1 по 12 классы, а программа будет включать в себя изучение венгерского и английского языков как иностранных. Финансирование учебного заведения производится за счет средств государственного бюджета Венгрии.

"Открытие этой школы является важным шагом на пути развития Украинского всемирного сообщества. Обеспечение доступа к образованию на родном языке является приоритетом для президента Зеленского и важной частью новой комплексной политики МИД по отношению к украинцам за рубежом. Школа в Будапеште не только будет способствовать сохранению украинской идентичности, но и поможет нашим детям адаптироваться в иностранной среде, не теряя своих культурных корней", – подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и выразил благодарность венгерской стороне за содействие в этом важном деле.

Участие в открытии школы в Будапеште приняли председатель Закарпатской областной государственной администрации – начальник областной военной администрации Виктор Никита, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина и посол МИД Украины по мировому украинству Марьяна Беца.

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