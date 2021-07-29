В Ужгороде из грузовика на дорогу высыпались тонны дохлых кур. Фото

На Закарпатье патрульные полицейские остановили грузовик "КамАЗ", который вез полный кузов мертвых куриных тушек. Машину остановили из-за того, что тушки начали сыпаться с кузова прямо на дорогу.

Об инциденте сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале и опубликовал фото с места происшествия. Отмечается, что разбрасывания дорогой дохлых кур произошло в селе Корытняны, что возле Ужгорода.

Как видно из фотографий, автомобили, которые двигались по трассе, развезли тушки по всей дороге в окрестностях села. Под жарким солнцем тушки начали разлагаться, выделяя невыносимую вонь.

Видео дня

Полиция вызвала на место инцидента следственно-оперативную группу. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям водителя, установят происхождение более двух тонн дохлой птицы и выяснят, откуда и куда водитель перевозил этот груз.