В Ужгороде девочку с ДЦП не пускали в детский клуб: боялись, что колеса инвалидного кресла испачкают пол

На Закарпатье произошел вопиющий случай. Сотрудники ужгородского развлекательного центра Kids Club не пустили в заведение 8-летнюю девочку с ДЦП, которая приехала на инвалидной коляске. Объяснили это тем, что колеса коляски грязные и запачкают пол. Несмотря на то, что сопровождавшую ребенка взрослые, предложили даже помыть колеса, сотрудники центра были против.

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Не пустили в инвалидном кресле

В среду 3 мая 8-летняя подопечная Татьяны Мачабели, директора общественной организации "Неємія", отправилась на день рождение одноклассницы в развлекательный центр Kids Club в Ужгороде Закарпатской области. У девочки ДЦП, единственная возможность для нее передвигаться – либо инвалидное кресло, либо она должна ползать.

"Понимаете, это впервые в жизни девочку кто-то пригласил на день рождения. Она сначала не хотела идти, потом все-таки мы ей объяснили, что там будут дети, которых она знает. Она согласилась. Очень волновалась. И вот когда волонтер, которая помогает в нашей организации, приехала с девочкой, то сотрудники Kids Club сказали, что ребенок не может въехать в их клуб на инвалидной коляске, потому что у нее грязные колеса и мы испачкаем им пол", – с волнением рассказывает Татьяна, которая является опекуном ребенка.

Сама девочка была в шоке, она очень расстроилась. В шоке были и родители других детей, ведь перед тем, как прийти сюда, они спрашивали – пускают ли в клуб детей с инвалидностью? Их заверили, что пускают.

Взрослые предложили помыть колеса коляски, чтобы не запачкать пол. Говорили, что ребенок не поедет на коляске в игровую зону, будет находиться только в зоне ресторана, где пол выложен плиткой. Но сотрудники и директор заведения твердо стояли на своем: мол, у них такие правила.

В конце концов, чтобы ребенка не унижали, взрослые взяли ее на руки и занесли в клуб. Настроение у всех было испорчено.

Говорят, что не допоняли

Мы связались с Kids Club по телефону. Однако администратор игрового зала сказала, что не может ответить на наши вопросы и бросила трубку. После этого телефон был выключен. Администратор ресторана ответил, что не имеет право давать нам номер телефона директора или владельца заведения.

Мы отправили им свои вопросы в мессенджер в Facebook и по электронной почте.

И через некоторое время получили ответ. В нем руководство Kids Club приносит свои извинения за инцидент и уверяет, что возникло недопонимание якобы из-за того, что волонтер, которая помогает опекуну девочки, разговаривала на иностранном (английском) языке.

"Дирекция заведения приносит искренние извинения маме ребенка и ребенку за доставленный дискомфорт во время посещения нашего заведения. Мы тоже неприятно удивлены и возмущены данной ситуацией. Этот инцидент возник и из-за непонимания в общении с ассистентом опекуна ребенка исключительно на иностранном языке", – говорится в ответе.

На самом деле, по словам Татьяны, волонтер говорила на английском языке, но рядом находились родители других детей, которые так же участвовали в разговоре, и все объясняли.

"Эта досадная ситуация с инвалидной коляской возникла, потому что сотрудники не имели опыта решения такой ситуации и слишком буквально поняли правило "без колясок". Это наша вина и нам жаль", – говорится в ответе.

Также там пишут, что когда ассистент опекуна покидала заведение, то был организован переводчик, в присутствии которого выслушали все замечания по коляске, были принесены извинения и внесены коррективы в работу заведения.

"На самом деле никаких извинений никто не приносил, это неправда", – отмечает Татьяна Мачабели. В детском центре обещают связаться с опекуном девочки и принести личные извинения.

Это не единственный случай дискриминации

Татьяна Мачабели отмечает, что в стране уже много детей и взрослых, которые пострадали от войны, у них нет ног, рук. К сожалению, их становится все больше, далеко не все из них могу самостоятельно передвигаться.

"Инвалидное кресло – это ноги таких детей и взрослых. Когда я взяла под опеку эту девочку, то специально для нее, и таких, как она, мы создали в нашей частной школе инклюзию. Чтобы они не чувствовали себя изгоями, а могли учиться и расти со всем на равных", – говорит Татьяна.

К сожалению, это не первый случай, когда Татьяне пришлось столкнуться с равнодушно-унизительным отношением людей к детям с инвалидностью.

Она вспоминает, что не так давно ей пришлось везти подопечную девочку в Будапешт на реабилитацию. "На пограничном переходе в Чопе ребята пограничники пропустили нас без очереди. А там, где нужно было показывать паспорт, сотрудник не хотел выйти из своей будки и подойти к ребенку, чтобы проверить документы. В Словакии, Венгрии все пограничники без слов встают и подходят к таким детям. А тут мне пришлось уже стучать по подоконнику, чтобы на нас обратили внимание. Меня сопровождал знакомый, он гражданин другой страны, имеет ВНЖ в Украине, он возмутился и повысил голос. Так ему поставили отметку о запрете въезда в Украину на три года. И на обратном пути, когда я везла девочку назад в Украину – его не пропустили, он остался на границе. Только потому что пытался нам помочь", – рассказывает Татьяна.

Общественная организация "Неємія", которой руководит Татьяна, активно сотрудничает с ООН и другими международными организациями. Они много помогают людям с инвалидностью. И такие факты ее очень возмущают. В ближайшее время она собирается написать заявление в полицию о дискриминации ребенка с инвалидностью.