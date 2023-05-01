В Умани из разрушенного ракетным ударом дома спасли котика: видео тронуло сеть

В Умани на восьмом этаже разрушенной в результате ракетной атаки российских оккупантов многоэтажки заметили кота. К счастью, животное удалось спасти.

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Для этого задействовали спецтехнику спасателей. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Из-за разрушенных оккупантами подъездов добраться до квартир невозможно. Потому попасть в жилище можно только через окна с помощью подъемников. С помощью спецтехники ГСЧС котика смогли снять с верхних этажей разрушенной многоэтажки и передали волонтерам.

Таким образом, было спасено животное, которое провело на руинах два дня. По внешним признакам котик остался невредимым.

Напомним, утром 28 апреля в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, разрушившую целый подъезд, в котором было 46 квартир. Также повреждения получили около десяти многоквартирных домов рядом с разрушенной многоэтажкой.

Всего в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани Черкасской области погибли не менее 23 человек. Все обнаруженные тела удалось идентифицировать. Также неизвестна судьба двух женщин. Спасены при разборе завалов 17 человек.

В сети опубликовали фото детей, ставших жертвами ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области. Совершив очередной террористический акт 28 апреля, государство-террорист Россия убило 6 маленьких украинцев.

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