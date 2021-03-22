В "Укрзалізниці" дали объяснение по движению поездов в "красных" зонах

Высадка и посадка пассажиров поездов в "красных" карантинных зонах Украины будет ограничиваться только в случае, если соответствующее решение примут Государственная или региональные комиссии.

Об этом заявила пресс-служба "Укрзаліизниці". Поэтому, пока об автоматическом введении транспортного локдауна в Киеве речь не идет.

В компании пояснили, что 22 марта Кабинет министров согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных" зон. Согласно им, автоматическое прекращение высадки или посадки пассажиров в поезда в городах, попавших под строгие ограничения, не предвидится.

"Это означает, что действующие расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта", – заверили в "Укрзалізниці".

В то же время там отметили, что окончательное решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта. О нем компания сообщит клиентам дополнительно.

Также пассажиров железнодорожного транспорта призвали не пренебрегать масочным режимом как на вокзалах, так и непосредственно в вагонах поездов. Такие меры безопасности, напомнили гражданам, помогут избежать транспортного коллапса и сохранить здоровье многих людей.

Ограничения карантинных зон в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что теперь только по решению местных комиссий будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Исключение в любом случае составят четыре категории перевозок.