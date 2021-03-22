В "Укрзалізниці" дали пояснення щодо руху потягів у "червоних" зонах

Висадка та посадка пасажирів потягів у "червоних" карантинних зонах України обмежуватиметься лише в разі, якщо відповідне рішення ухвалять Державна або регіональні комісії.

Про це заявила пресслужба "Укрзалізниці". Відтак, поки що про автоматичне запровадження транспортного локдауну в Києві не йдеться.

У компанії пояснили, що 22 березня Кабінет міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних" зон. Згідно з ними, автоматичне припинення висадки чи посадки пасажирів у потяги в містах, які потрапили під найсуворіші обмеження, не передбачається.

"Це означає, що чинний розклад руху наразі залишається без змін, а відтак, жодних обмежень висадки/посадки по Києву, Одеській та Сумській областях не відбудеться до того, як Державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику у зв’язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту", – запевнили в "Укрзалізниці".

Водночас там наголосили, що остаточне рішення щодо Києва очікується до кінця дня 22 березня. Про нього компанія повідомить клієнтам додатково.

Також пасажирів залізничного транспорту закликали не нехтувати масковим режимом як на вокзалах, так і безпосередньо у вагонах потягів. Такі заходи безпеки, нагадали громадянам, допоможуть уникнути транспортного колапсу та зберегти здоров'я багатьох людей.

Обмеження карантинних зон в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що тепер тільки за рішенням місцевих комісій заборонятимуть регулярні й нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом. Виняток в будь-якому разі становитимуть чотири категорії перевезень.