В Украину возвращаются холода и снег: где пройдут осадки. Карта

Погода в Украине со вторника, 13 апреля, начнет ухудшатся: температура местами опустится до -2 градусов и пойдут дожди со снегом.

Об этом в Facebook сообщает погодный сайт Метеопост. Отмечается, что существенно похолодает на западе страны.

"13-17 апреля на западе страны ожидается резкое понижение температуры воздуха. Согласно расчетам, она в течение суток упадет примерно с +17...+19 до -2...+2", – сообщили синоптики.

Также по прогнозу вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя (местами сильные) и усиление ветра до 13-15 м/с.

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Кроме того, похолодание и осадки ожидаются и на остальной территории Украины. Но дожди будут небольшими, а похолодание незначительным до +12...+15 градусов.

Погода в Украине Метеопост

Добавим, что согласно данным Украинского гидрометцентра, погода начнет ухудшаться только со среды, 14 апреля.

Прогноз погоды на 13 апреля Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 14 апреля Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 15 апреля Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 16 апреля Укргидрометцентр

Отметим, что 12 апреля в Украине из-за оттепели в Карпатах ожидается снеголавинная опасность, а также возможен подъем уровня рек.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на апрель и май в Украине.