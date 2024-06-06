В Украину возвращаются грозы с градом: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 7 июня

В пятницу, 7 июня, в Украину снова придет непогода. Синоптики предупреждают о дождях с грозами, иногда возможны град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В некоторых регионах из-за непогоды будет объявлен первый уровень опасности, то есть желтый.

В общем, на всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В большинстве областей без осадков, в западных, Винницкой и Житомирской днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°С, на юге и востоке страны 18-21°С, днем 23-28°С. В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях воздух прогреется до 31°С.

На высокогорье Карпат ночью 8-13°С, днем 18-23°С.

В Киевской области 7 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 12-17°С, днем 23-28°С. В Киеве ночью 15-17°, днем воздух прогреется до 27°С.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях. 7 июня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Кроме того, в некоторых регионах будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. 6-9 июня в центральных (кроме Черкасской области). 8 и 9 июня в Винницкой, восточной, южной (кроме Одесской) областях.

9 июня в Сумской области и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинский метеоролог Игорь Кибальчич ранее спрогнозировал неустойчивую погоду на неделю 3-9 июня. По его словам, Украину посетит воздушная масса субтропического происхождения, которая принесет жару до +34 градусов, однако каждый день в разных областях ожидаются дожди и грозы с градом и шквальным ветром.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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