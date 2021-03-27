В Украину ворвутся дожди: синоптики уточнили, где в воскресенье испортится погода. Карта

Юрий Сергиенко Общество 23:18, 27.03.2021 Обновлено: 23:22, 27.03.2021

Погода в Украине в воскресенье, 28 марта, в большинстве областей будет солнечной и теплой, однако в некоторых регионах похолодает и пойдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, минимальная температура ночью составит -1 (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди ожидаются на западе, а также в Житомирской и Киевской областях. На остальной территории страны без осадков.

Теплее всего днем будет на юге, севере и в центре – от 11 до 14 градусов. В восточных и западных областях +7… +11.

Ночью почти по всей стране температура воздуха будет колебаться от 0 до 4 тепла, морозы до -1 ожидаются только на Луганщине.

В Киеве 28 марта также дожди, ночью от 2 до 4 тепла, днем +11… +13.

Прогноз погоды в Украине на 28 марте.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху 2 мая спрогнозировали холодную погоду. В целом традиционной майской жары ждать не следует.

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