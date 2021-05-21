В Украину ворвутся дожди и штормовой ветер: где в субботу ждать плохой погоды

Погода в Украине в субботу, 22 мая, будет преимущественно солнечной, однако часть регионов охватят дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также ожидаются сильные порывы ветра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди с грозами прогнозируют в западных областях – Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 10 тепла, на востоке +11… +14. Днем по стране от 20 до 25 тепла.

В Киеве в субботу будет солнечно, ночью от 9 о 11 тепла, днем +21… +23.

Также в западных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с, объявлен І уровень опасности (желтый).

Кроме того, в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областях и Крыму сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца мая в Украине прогнозируется переменчивая погода. Периодически тепло и солнце будут сменять дожди с грозами. Также не будет отличаться стабильностью и лето.