Когда в Украину ворвется потепление: синоптики дали прогноз до конца апреля

В апреле в Украине несколько раз будет наблюдаться резкое изменение температуры. Начало месяца будет холодным, в западных регионах может выпасть снег. Однако уже через две недели воздух прогреется до 15 градусов выше нуля.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. Они утверждают, что средняя температура в апреле будет составлять 9-13 градусов тепла.

На западе страны в первой половине месяца произойдеь похолодание, возможны даже заморозки. Потепление до +15 следует ждать после 10 числа. В конце апреля пройдут дожди с грозами.

На востоке ситуация будет другой. В начале месяца здесь наоборот будет тепло и солнечно, термометр будет показывать до 17 градусов выше нуля. Во второй половине апреля воздух должен прогреться до +20.

Видео дня

На севере начало месяца оказалось холодным. Максимальная температура составляла не выше 2 градусов тепла. Возможны ночные заморозки в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Уже с 7 числа начнется потепление до 10-12 градусов выше нуля. После 20 апреля возможны грозы.

На юге весь апрель будет теплым. Температура воздуха будет держаться на уровне 17-18 градусов выше нуля. Холоднее всего в это время будет на Одесщине. После 25 апреля ожидается потепление до +20. Дождей в этом регионе практически не будет.

В центральной Украине уже с 5 апреля станет гораздо теплее. Столбик термометра будет показывать до 17 градусов. После 24 числа температура будет постепенно расти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какую погоду прогнозируют народные синоптики на апрель.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!