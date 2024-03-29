В Украину ворвется потепление до +24: синоптики дали детальный прогноз на выходные. Карта

Последние дни марта 2024 года в Украине должны быть по-весеннему теплыми и без осадков. Донимать будет разве что ветер, порывы которого иногда днем будут достигать 12 м/с.

Такой прогноз на выходные 30 и 31 марта дали синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Там также выпустили предупреждение об опасных гидрологических явлениях.

Прогноз погоды в Украине на 30 марта

Первый выходной, суббота, принесет в страну сухую, но немного облачную погоду с прояснениями. Ночная температура воздуха в эти сутки ожидается около +5… +8 °С, в западных областях до +10 °С.

Днем отметки термометров повысятся в среднем до +19…+21 °C по стране. Теплее всего, опять же, будет на западе – до +24 °С.

Ветер 3-8 м/с ночью до 5-10 м/с днем будет менять направление, наибольшая его сила ожидается днем на западе и востоке – до 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 31 марта

В воскресенье в стране осадков тоже не ожидается, будет переменная облачность, но тепло. Ветер южный и юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью +6… +8 °С, на крайнем востоке, Одесщине и Николаевщине до +9 °С, на Закарпатье и в Кропивницком +10 °С, а в Умани до +11 °С. Днем в среднем +19... +21 °С, на западе страны до +24 °С.

Опасные гидрологические явления

По данным специалистов, до 2 апреля, в результате удержания высоких уровней воды ожидается:

– на Десне и ее притоке г. Снов – затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области (I уровень опасности, желтый);

– на Верхнем Днепре (в пределах страны) – затопление заводи с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности, оранжевый).

30 марта, в связи с предыдущими осадками, на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими отметками, без отрицательных последствий.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения г. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности, коричневый).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики прогнозируют в апреле 2024 года много пасмурных дней с осадками. Однако температура воздуха будет достаточно высокой.

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