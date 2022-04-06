В Украину ворвется потепление до +20: синоптик назвала дату и дала детальный прогноз

Со среды, 6 апреля, в Украину придет постепенное потепление, хотя и с небольшими осадками. А следующий день будет самым теплым в ближайшее время – температура воздуха местами подскочит до +20 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. Прогноз она составила, учитывая военное настоящее украинцев: по ее словам, ветер будет веять туда, куда нам нужно – в сторону страны-агрессора.

В целом же в этот день максимальная температура воздуха в большинстве украинских областей составит +10…+14 градусов.

Более свежый воздух охватит северные районы Сумщины, Житомирщины, Ривненщины – в пределах +8…+11. А в Одесской, Николаевской, Херсонской, Черновицкой, Винницкой областях и АР Крым будет теплее – до +16.

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Небольшой дождь возможен на Волыни, Ривненщине, Житомирщине. На остальной территории Украины серьезных осадков не обещают.

"Ветер останется порывистым, завтра его направление, чтобы гадость отгонять – туда, куда нам нужно. В Киеве 6 апреля потеплеет до +12 градусов. Осадки маловероятны. Ветер еще останется порывистым", – рассказала Диденко.

Она добавила, что на Благовещение, 7 апреля, в Украину придет самый теплый день из ближайшей перспективы. Столбики термометров подскочат до +12…+18, местами +20. В дальнейшем температура воздуха снова снизится, но милосердно, на несколько градусов.

По данным Укргидрометцентра, теплее всего в ближайший четверг будет в столице – днем +17… +19 градусов. А дожди на праздник возможны в Волынской, Ривненской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре информируют, что в апреле в Украине будет наблюдаться резкое изменение температуры. Сначала будет прохладно, а со средины месяца температура воздуха поднимется до +15 градусов.

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