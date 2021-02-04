В Украину вернутся морозы до -12: появился новый прогноз

В пятницу, 5 февраля, в Украину снова вернется морозная погода. Больше всего температура снизится на севере – ночью до -7...-12 градусов, а днем до -3...-9 градусов.

Об этом предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. На остальной территории, согласно ее прогнозу, столбики термометров не поднимутся выше -4...+2 (в южной части – +3...+6 градусов).

Кроме того, погодные условия будут усугубляться холодным северо-западным порывистым ветром. На востоке он будет переходить к штормовым порывам.

Что касается осадков, то в ночь с 4 на 5 февраля они пройдут в восточных областях, на Днепропетровщине и Запорожье. Впрочем днем 5 февраля в большинстве регионов все прекратится из-за прихода северного антициклона. Исключением станут лишь Карпаты, где возможен небольшой снег.

Также Диденко отметила, что похолодание будет способствовать усилению гололеда, поэтому ситуация на дорогах и тротуарах усложнится. На выходных, по словам синоптика, похолодание в Украине пойдет дальше и усилится.

В Киеве в последний рабочий день недели также ожидается сухая погода. Температура будет колебаться в пределах -5...-7 градусов ночью и -3...-5 днем.

"В Киеве также будет очень скользко. Идет к снижению температуры воздуха. Гололед! Набегайтесь по делам днем, потому что потом будем передвигаться, как пингвины", – предостерегла жителей столицы Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля в Украине объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за сильного штормового ветра до 15 м/с. Больше всего он будет ощущаться в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях.