В Украину вернули тела еще 51 погибшего защитника

Украина вернула тела еще 51 защитника, павших в боях с оккупантами. Передача тел прошла в пятницу, 23 июня.

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Теперь тела Героев передадут родным для достойного погребения. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Произошла репатриация тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть домой тела 51 защитника", – говорится в сообщении.

Отметим, что возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций.

В Минреинтеграции добавили, что работает горячая линия уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести: 0 800 339 247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по номеру (095) 896-04-21.

Ранее сообщалось, что Украина вернула из плена еще 95 защитников. Среди них были Герои из Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 6 мая вернула из российского плена 45 украинцев. Среди них 42 защитника и три защитницы Мариуполя, 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров.