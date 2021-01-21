В Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз

В Украине 22 января ожидается существенное потепление и оттепель. Однако погода осложнится из-за сильных порывов ветра.

Об этом предупредила на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, кратковременное похолодание сохранится на востоке. Впрочем, на большей части территории Украины в пятницу, в День Соборности Украины, будет практически одинаковая погода со знаком плюс.

Так, днем столбики термометров поднимутся до +1...+5 градусов, на западе и юге – до +5...+8 градусов, а во временно оккупированном Крыму – до +10 градусов.

Что касается осадков, то их 22 января практически не предвидится. Исключением станут только Закарпатье и Карпаты, где выпадет дождь и мокрый снег. Циклоны Украину пока будут обходить.

Однако их противостояние (речь идет о Goran и Irek, а также антициклоне Dragica) выльется в порывистый сильный ветер юго-западного направления.

В Киеве 22 января также ожидается теплая погода. Небольшие морозы будут держаться только ближайшей ночью. Однако уже утром температура воздуха повысится до +3 градусов. Осадков не ожидается, но будет ветрено.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Владислав Билык считает, что в феврале Украину ждут температурные "качели". Однако средняя температура будет колебаться в пределах 0...-3 градусов.

А заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня пообещала, что на выходных 23-24 января в Украине будет до +10 градусов. Такое тепло принесет волна воздуха со Средиземного моря.