В Украину вернется снег и морозы: синоптики озвучили прогноз погоды

В первой половине последней недели зимы, с 22 по 24 февраля, Украину ждут снегопады и особенно морозная погода в некоторых областях.

Такой прогноз опубликовала пресс-служба Укргидрометцентра на странице в Facebook. Отмечается, что снежить будет в течение трех суток подряд на Левобережье, а 24 февраля осадки также возможны на юге.

В остальных регионах они не предусматриваются, однако на Правобережье погодные условия ухудшит туман и гололедица на дорогах. Что касается температурных показателей, то они будут колебаться в пределах 0...- 7 градусов мороза ночью и 1...8 градусов тепла днем.

Однако на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье возможно аномальное потепление до 13 градусов тепла. В то же время 23 февраля на востоке, а 24 февраля на Полтавщине и Днепропетровщине прогнозируется резкое снижение температуры ночью до -11...- 16 градусов мороза (на крайнем востоке вообще до -21 градуса), а днем – до -6...-11 мороза.

Ветер, как ожидают синоптики, будет иметь переменные направления, его скорость достигнет 3-8 м/с. А 23 февраля на Левобережье и 24 февраля в южной части местами порывы будут в пределах 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля в большинстве областей Украины установилась теплая и солнечная погода. Снег пришел в последний выходной день недели только на северо-восток страны.

Напомним, резкое потепление 21 февраля началось по всей территории нашего государства. Выше всего столбики термометров поднялись на Закарпатье, а ниже всего держатся на востоке.