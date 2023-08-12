В Украину вернется аномальная жара: синоптик дала прогноз погоды

В Украину вернется аномальная жара. Грядущее воскресенье будет самым комфортным.

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Об этом заявила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 13 августа температура воздуха будет составлять приятные +24+29 градусов.

Однако уже в понедельник, 14 августа, станет теплеть до +26+31 градуса и еще выше.

"Дождей завтра в Украине не будет, везде антициклональный характер погоды – сухо, солнечно, белые облака. Фотографируйте окружающую среду, она сейчас очень хорошая", – сказала Диденко.

Также синоптик добавила, что в Киеве в воскресенье также без осадков и +25+27 градусов.

"В понедельник уже +30 градусов и дальше по неделе выше и выше. Жара уже разминается, рисует губки перед зеркалом и ставит ножку с красным педикюром на автомобильную ступеньку – готовьте веера, кондиционеры, вентиляторы и голые плечи!" – добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ночью на 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд – +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

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