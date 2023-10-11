В Украину уже доставили первые 5 тысяч FPV-дронов от операции 'Єдність', – Федоров

Первая партия более 5000 дронов-камикадзе уже в Украине. Ее приобрели благодаря Операции "Єдність" - совместному собранию UNITED24, фонду "Повернись живим" и monobank.

Об этом сообщили в Telegram вице-премьер-министре, министре цифровой трансформации Михаиле Федорове.

"Дальше дроны дополнят боеприпасами украинского производства и передадут Силам обороны. Всего FPV-дронов будет 10 000", – сообщил Федоров.

Крупнейшим частным донором проекта стала компания Favbet.

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"FPV-дроны кардинально изменили ход боевых действий, и нашим Вооруженным силам важно иметь преимущество над врагом в количестве дронов, их качестве и мастерстве операторов. Мы рады быть крупнейшим частным донором проекта "Операция "Єдність" и верим, что это поможет ВСУ эффективно уничтожать технику противника", – заявил основатель Favbet и президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, компания Favbet передала 10 млн грн совместному проекту фандрайзинговой платформы UNITED24, фонда "Повернись живим" и monobank на закупку FPV-дронов с боекомплектом.

Ранее Favbet приобрел 53 новых внедорожника для ударных рот "Армии дронов".