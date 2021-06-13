В Украину снова вернутся дожди с грозами: синоптик уточнила прогноз на понедельник

В понедельник, 14 июня, на Украину снова нагрянут кратковременные дожди с грозами. Меньше всего осадков будет на Волыни, в Ровенской и Львовской областях, а также Приазовье.

Холоднее всего будет в западной части Украины, в том числе и Карпатах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть карту, доскролльте новость до конца).

Так, в западных областях температура воздуха днем составит +14…+19 градусов, в Карпатах ожидается +11…+15, а на высокогорье местами будет +5…+8 градусов тепла.

В северных и центральных областях Украины ожидается + 19…+24 градусов. В южной части – +18…+20 градусов в Одесской области, и до +25 градусов в Запорожье. На востоке Украины будет теплее – +22…+27 градусов.

Видео дня

В Киеве температура воздуха днем составит +20…+23, а во вторник, 15 июня, ожидается до +26 градусов тепла.

Синоптик добавила, что также в начале недели ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Напомним, ранее в селе Широкое Запорожской области прошел смерч. По предварительной информации, он повредил минимум десять жилых домов и заборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в субботу, 12 июня, прошел сильный ливень. В результате непогоды затопило ряд улиц в центре города.