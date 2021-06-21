В Украину пришла жара: готовьтесь к +30+35 градусов
Жара - усиливается!
Западноевропейские горячие градусы уже пришли к нам и поэтому на неделе готовьтесь до +30+35 градусов в Украине!
Уже завтра в большинстве областей ожидается в течение дня +29+33 градуса. Карта:
Далее текст на языке оригинала.
Трохи свіжішим буде повітря над південною частиною України, +23+29 градусів.
Що з дощами?
Найближчої ночі короткочасні грозові дощі пройдуть на Одещині, Миколаївщині, зачеплять деякі райони Херсонщини та Криму. Карта:
Вдень в Україні переважно сухо, хіба що по Заходу, Півдню походять локальні короткі дощі.
У Києві 22 червня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30+32 градуси.
Гаряча погода триватиме увесь тиждень у столиці, ще й підсмажуватиме сильніше.
Стане легше дихати у Києві 27-го червня, градуси з'їдуть до +25+27-ми.
Послаблення спеки в Україні очікується в суботу у західних областях, у неділю, 27-го червня, ще й у північних, а 28-го червня сильної спеки в Україні не буде ніде, очікується +25+30 градусів.
А поки що - побільше пийте чистої води, прикривайте голови, не зловживайте кондиціонерами, нагрівайтеся із розумом літнім сонечком, забігайте в метро - там прохолодно.
І фотографуйте навколишню красу - прийшла Трояндова ера!)
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