Жара - усиливается!

Западноевропейские горячие градусы уже пришли к нам и поэтому на неделе готовьтесь до +30+35 градусов в Украине!

Уже завтра в большинстве областей ожидается в течение дня +29+33 градуса. Карта:

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Видео дня

Трохи свіжішим буде повітря над південною частиною України, +23+29 градусів.

Що з дощами?

Найближчої ночі короткочасні грозові дощі пройдуть на Одещині, Миколаївщині, зачеплять деякі райони Херсонщини та Криму. Карта:

Вдень в Україні переважно сухо, хіба що по Заходу, Півдню походять локальні короткі дощі.

У Києві 22 червня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30+32 градуси.

Гаряча погода триватиме увесь тиждень у столиці, ще й підсмажуватиме сильніше.

Стане легше дихати у Києві 27-го червня, градуси з'їдуть до +25+27-ми.

Послаблення спеки в Україні очікується в суботу у західних областях, у неділю, 27-го червня, ще й у північних, а 28-го червня сильної спеки в Україні не буде ніде, очікується +25+30 градусів.

А поки що - побільше пийте чистої води, прикривайте голови, не зловживайте кондиціонерами, нагрівайтеся із розумом літнім сонечком, забігайте в метро - там прохолодно.

І фотографуйте навколишню красу - прийшла Трояндова ера!)

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