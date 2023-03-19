В Украину после заметного потепления еще ворвется похолодание: синоптикиня назвала дату

До конца марта в Украине продержится относительно теплая весенняя погода. Ближайшее похолодание ожидается 30 марта.

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Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что понедельник, 20 марта, будет сухим, в течение дня будет +9 +13, на юге до +14, на северо-востоке +8 +10 градусов.

В Киеве без осадков, +12.

Во вторник и среду, 21-22 марта, в субботу, 25 марта, ожидаются дожди.

Новая неделя в Украине в целом будет относительно теплой, днем преимущественно +10 +14 градусов тепла. Небольшое снижение температуры воздуха предвидится только в среду.

Ориентировочно 30 марта в страну придет весеннее похолодание, прогнозирует синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Укргидрометцентра, начало недели принесет в Украину существенное потепление. Местами ожидается до +16 градусов.

– Синоптики спрогнозировали, когда в Украине потеплеет до +19.

– В апреле 2023 года в Украине ожидается переменчивая погода и мало солнца – большая часть апреля будет облачной.

– Климатолог объяснила погодные качели весной. По ее словам, стратосферное потепление разрушает мощный струйный поток, сдерживающий порывы арктического холода.

– В Укргидрометцентре сообщили, что метеорологическая весна наступит во второй декаде марта.

– По данным Wisemeteo, тепло в Украину придет только со второй половины сезона.