В Украину на запасном колесе грузовика въехал 18-летний афганец: его нашел пограничный пес. Видео

На таможенном пункте "Порубне", находящемуся на границе с Румынией, пограничный пес учуял запах человека под прицепом грузовика. Оказалось, что гражданин Афганистана, намереваясь нелегально покинуть страну, зацепился за запасную покрышку и таким образом въехал в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook. Водитель грузовика был удивлен такой находкой у себя под транспортом и указал, что поездка могла закончиться трагично (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я бы и подумать не смог, что он мог залезть под прицеп на запаску. Это очень опасно, он мог вывалиться на скорости", – взволнованно комментирует инцидент мужчина.

Видео дня

Задержанному афганцу сделали ПЛР-тест, накормили и отправили в отапливаемое помещение. Медики осмотрели парня, он оказался в шоковом состоянии. Иностранца передали сотрудникам Нацполиции для определения его дальнейшей судьбы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в парламенте рассказали, при каких условиях Украина сможет принимать граждан Афганистана, сбежавших из страны, власть в которой захватили праворадикальные экстремисты "Талибан".