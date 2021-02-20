В Украину из Румынии по реке идет шлейф опасных отходов

В Румынии с подземной закрытой шахты "Кампуреле" из-за сильных дождей произошла утечка тяжелых металлов.

Как сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации, по реке Самош движется шлейф с опасными отходами.

"По системе AEWS поступило сообщение о том, что из Румынии через территорию Украины по реке движется шлейф тяжелого металла, содержащий горнодобывающую воду", – говорится в предупреждении.

По состоянию на 18 февраля шлейф достался границы Венгрии. В настоящее время отходы движутся по реке Тиса в районе Вашарошнамень – Загонь.

"Разбавленное загрязнения характеризуется повышенными концентрациями цинка и меди, которые превышают предельные значения венгерской системы классификации WFD и Al", – отмечается в сообщении.

Местными властями принимаются меры реагирования в соответствии с протоколом гражданской защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского попросили остановить экологическую катастрофу в Карпатах.