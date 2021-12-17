В Украину идут снег и морозы до -21, потеплеет лишь к Новому году: синоптики дали новый прогноз на неделю

В Украине на следующей неделе существенно усилятся морозы и пойдет снег. Однако ближе к Новому году немного потеплеет.

Об этом УНН рассказали в Украинском гидрометцентре. Температура воздуха местами снизится до -21.

В субботу, 18 декабря, ночью пойдет снег, а днем осадки ожидаются только в западных областях, где также возможны сильные порывы ветра. Температура будет колебаться от 3 мороза до 2 тепла.

На 19 декабря синоптики прогнозируют снег, кроме южных, и восточных областей. 20 декабря также пойдет небольшой снег, на юге и востоке – умеренный мокрый снег. В эти дни ожидается до 5 мороза ночью, а днем около 0 градусов.

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Усиливаться морозы начнут 21-22 декабря – до 8-14 градусов ночью и до 3-9 днем. Небольшой снег пойдет на западе.

23 и 24 декабря в западных и северных областях, а 25-го в большинстве регионов – небольшой снег. Ночью ожидается до -6… -12, днем -2… -8, на северо-востоке до 15 мороза.

Ослабнут морозы 26-27 декабря – на 3-5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 21 декабря в Украину ворвется холодный арктической воздух, который принесет существенные морозы.