В Украину идут настоящие зимние холода

Погода в Украине в пятницу, 8 января, будет относительно теплой. Однако постепенно будет холодать, а на Щедрый вечер, 13 января, прогнозируются зимние морозы.

В ближайшую ночь и утро ожидается дождь и мокрый снег на северо-востоке страны. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что дожди также пройдут на юге Украины. Однако значительная часть территорий останется без существенных осадков. Ветер будет порывистым, некомфортным, с юго-запада. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1 +5 градусов.

В Киеве 8 января осадки маловероятны, днем ​​около +2 градусов. В столице также ожидается ветреная погода.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, климатолог пояснила, почему зимы в Украине стали теплее. Это связано с атлантическими воздушными массами, которые преобладают над арктическими.