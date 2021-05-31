В Украину идут дожди с грозами: кому не повезет в первый день лета. Карта

Погода в Украине во вторник, 1 июня, будет прохладной и дождливой. Местами в регионах ожидаются грозовые ливни с сильными порывами ветра до 15-20 м/с.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

При этом дожди также прогнозируются в Одесской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой областях. На остальной части Украины ожидается солнечная погода.

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Средняя температура по стране в первый день лета будет днем +15+17, ночью +5+7 градусов. Теплее только будет на Луганщине, где столбики термометра покажут до +23, а после заката 13 градусов тепла.

В Киеве 1 июня дождей не будет. Днем воздух прогреется до +14+16 градусов, ночью +5+7.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик предупредила, что лето-2021 в Украине будет теплым, средняя температура воздуха будет примерно такая же, как наблюдалась последние 20 лет. Однако сохранится риск подтоплений и наводнений.