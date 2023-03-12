В Украину идет теплая погода: синоптик озвучила прогноз на начало следующей недели

В Украину идет потепление. Уже в начале следующей недели температура воздуха поднимется до +15 +17 градусов.

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Такой прогноз погоды озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в понедельник, 13 марта, антициклон с центром над Черным морем обусловит сухую погоду почти по всей стране.

На востоке, юге и в центре будет солнечно.

В большинстве восточных областей ночью будет морозно, -1 -3 градуса, днем потеплеет до +3 +6 градусов.

На севере страны – без существенных осадков, в основном облачно, за исключением Сумщины.

В Киеве 13 марта осадки маловероятны. Ночью -1 -3 градуса, днем потеплеет до +7 градусов.

На западе – облачно, на Волыни и Ривненщине возможен небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

А во вторник, 14 марта в Украине потеплеет еще больше, в западных областях, возможно, до +15 +17 градусов (по данным Укргидрометцентра – до +16 +18).

Как сообщал OBOZREVATEL, этой весной на Киевщине зацветут три миллиона тюльпанов. Уникальная локация будет открыта для посетителей в Добропарке недалеко от столицы.

Напомним, синоптики спрогнозировали теплую весну, однако настоящее тепло придет не сразу. Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура каждой метеостанции несколько дней подряд выше ноля.