В Украину идет теплая погода: синоптик озвучила прогноз на начало следующей недели
В Украину идет потепление. Уже в начале следующей недели температура воздуха поднимется до +15 +17 градусов.
Такой прогноз погоды озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в понедельник, 13 марта, антициклон с центром над Черным морем обусловит сухую погоду почти по всей стране.
На востоке, юге и в центре будет солнечно.
В большинстве восточных областей ночью будет морозно, -1 -3 градуса, днем потеплеет до +3 +6 градусов.
На севере страны – без существенных осадков, в основном облачно, за исключением Сумщины.
В Киеве 13 марта осадки маловероятны. Ночью -1 -3 градуса, днем потеплеет до +7 градусов.
На западе – облачно, на Волыни и Ривненщине возможен небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.
А во вторник, 14 марта в Украине потеплеет еще больше, в западных областях, возможно, до +15 +17 градусов (по данным Укргидрометцентра – до +16 +18).
Как сообщал OBOZREVATEL, этой весной на Киевщине зацветут три миллиона тюльпанов. Уникальная локация будет открыта для посетителей в Добропарке недалеко от столицы.
Напомним, синоптики спрогнозировали теплую весну, однако настоящее тепло придет не сразу. Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура каждой метеостанции несколько дней подряд выше ноля.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!