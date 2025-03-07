В Украину идет полноценная весна: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 7 марта

В пятницу, 7 марта, в Украину наконец-то придет потепление. Синоптики прогнозируют полноценный весенний день в последний день недели.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Отмечается, что завтра над территорией Украины продолжит властвовать теплая воздушная масса.

"Погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается, ветер ослабеет. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, в 10 тепла", – говорится в сообщении.

В Киевской области и столице синоптики 7 марта прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, в Карпатах и Закарпатье 0-5°С мороза. Днем 12-17°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укргидрометцентре" предупредили тех, кто планирует отдых в Карпатах, о снеголавинной опасности 7 марта в связи с интенсивной оттепелью.

"На высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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