В Украину идут похолодание и дожди: синоптики дали прогноз на начало недели. Карты

Погода в Украине в начале ноября принесет дожди и похолодание. 1 ноября средняя температура по стране будет +10…+15 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу небольшой дождь в понедельник пройдет лишь в Одесской и Николаевской областях. Ветер будет юго-восточным, в западных областях порывистым.

Во вторник, 2 ноября, холоднее станет на севере страны, а дожди пройдут в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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Средняя температура воздуха будет в пределах +8…+10 градусов. Немного теплее будет на юге страны, где столбики термометра доберутся до отметки +14…+15.

В среду, 3 ноября, дожди отступят и осадки пройдут только на востоке Украины и частично на юге. Днем солнце прогреет воздух до +10…+12 градусов, в южных регионах местами потеплеет до +16.

В Киеве с 1 по 3 ноября дождей не предвидится. Но температура будет скакать от +8 до +13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что в ноябре украинцам станет по-зимнему холодно. Уже в его конце территорию нашей страны начнут сковывать зимние минусовые температуры.