В Украину идет морозная погода: синоптики дали прогноз на 11 января. Карта

София Ковнир Общество 18:54, 10.01.2021

В понедельник, 11 января, погода в Украине будет без существенных осадков. Однако в некоторых городах усилится мороз.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, на юге Одесской области и в Крыму ожидается дождь и мокрый снег (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, синоптики отметили, что в этот день в Украине ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Кроме того, в юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах будет гололед.

Температура воздуха по стране ночью -2...-7 градусов, а в Карпатах до -11 градусов.

Днем ожидается от -3 до 2 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 5 градусов.

Погода в Киеве будет облачной и без осадков, ночью -2...-4, днем от 0 до -2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 11 января
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила, что ближе к Крещению "минусы" станут более существенными.

В целом в январе прогнозируют температуру воздуха выше средних многолетних значений.

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