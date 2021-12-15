В Украину идет холодный атмосферный фронт: синоптики предупредили об опасной погоде

Погода в Украине в четверг, 16 декабря, будет ясной в большинстве областей. Однако не обойдется без дождей.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также синоптики прогнозируют гололедицу и туман (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в нашу страну придет холодный атмосферный фронт, который и принесет осадки. Дожди пойдут в западных и северных областях. В Карпатах ожидается мокрый снег.

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Ночью и утром в западных, восточных, местами в северных и центральных областях туман, а на дорогах запада гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 мороза до 3 тепла, днем +2… +5.

В Киеве в четверг также прогнозируют дожди, ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем максимум +4.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном похолодании в Украине. На следующей неделе, 21-23 декабря, температура снизится до -18 градусов.

Последние дни 2021 года, по прогнозу синоптика Владимира Деркача, будут теплее обычного. Ожидаются колебания температуры около 0 градусов, но с ночными морозами.