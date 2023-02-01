В Украинском центре защиты прав человека открыли "горячую линию": какую помощь можно получить
Общественная организация " Украинский центр защиты прав человека " (далее – UHRC) запустила "горячую линию" по оказанию гражданам помощи в реализации прав и свобод человека.
В условиях войны, которую против Украины с 2014 года ведет РФ и которая 24 февраля 2022 года начала широкомасштабное вторжение, проблемы соблюдения прав и свобод человека особенно актуальны и чувствительны.
Кто может обращаться на "горячую линию"
– граждане Украины, считающие, что их права и свободы были нарушены;
– семьи военнопленных, гражданских лиц и некомбатантов, попавших в плен в РФ или пропавших без вести;
– члены семей лиц, пропавших без вести или попавших в плен, имеющие вопросы социальной защиты и причитающихся им выплат.
Куда обращаться
Телефоны горячей линии UHRC:
- 0 800 33 07 09
- 050 75-444-08
График работы: пн-чт – 09:00 – 18:00; пт – 09:00 – 17:00.
Если Вы не можете позвонить – пишите нам по электронному адресу: [email protected].
UHRC обязательно поможет!
UHRC предоставляет не только консультации, но и полное сопровождение семьям пленных и пропавших без вести украинцев (как военных, так и гражданских) в получении статуса и денежных выплат.
Так, в период с декабря 2022 по 27 января 2023 в Украинский центр защиты прав человека поступило более 125 (200) обращений, 87 из которых касались именно розыска пленных (79 военных и 8 гражданских лиц, попавших в плен в РФ).